الدولار يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع
ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الين الياباني، بنسبة 0.18 في المائة محققًا 149.90 ين، بعد أن سجل انخفاضًا إلى 148.65 ين في الجلسة السابقة، وسط توقعات المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن الوون الكوري الجنوبي استقر عند 1413.80 مقابل الدولار بعد تعافيه من أدنى مستوى في عامين، بينما تراجع اليوان الصيني إلى 7.2948 مقابل الدولار، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.
وسجل اليورو استقرارًا عند 1.0506 دولار، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.26645 دولار. فيما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6461 دولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث.
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