ريال مدريد يتعثّر على أرض بلباو
خسر ريال مدريد أمام مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 1 - 2 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء والمقدمة من الجولة التاسعة عشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أليكس بيرينجير وجوركا جوروزيتا هدفي بلباو في الدقيقتين 53 و80، بينما أحرز جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 78.
ورفع الفريق أتلتيك بلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع محققا فوزه الثالث على التوالي، أما ريال مدريد فتلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثاني.
وبخسارته اليوم يهدي ريال مدريد، منافسه برشلونة فرصة للابتعاد بالصدارة بفارق أربع نقاط .
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