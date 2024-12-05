فوز أرسنال وتشيلسي وسيتي وتعادل ليفربول

فوز أرسنال وتشيلسي وسيتي وتعادل ليفربولتعادل فريق ليفربول المتصدر مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 3- 3 في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت انتصارات ثمينة لأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي.

ففي المباراة الأولى، أوقف فريق نيوكاسل يونايتد سلسلة انتصارات ضيفه ليفربول الستة، وفرض عليه التعادل (3-3) على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.

وسجل أهداف ليفربول كل من كورتيس جونز في الدقيقة (50) والمصري محمد صلاح في الدقيقتين ( 68 ، 83)، الذي ورفع صلاح رصيده في البطولة هذا الموسم إلى 13 هدفا، ليتربع على قمة هدافي المسابقة الآن، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

في المقابل سجل أهداف نيوكاسل يونايتد كل من السويدي أليكسندر إيزاك، وأنتوني جوردون، والسويسري فابيان شار في الدقائق (35، 62، 90) أهداف نيوكاسل يونايتد.

ورفع ليفربول بتعادله الثاني في المسابقة مقابل 11 انتصارا وهزيمة، رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، واصل فريق تشيلسي صحوته في المسابقة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، على حساب مضيفه ساوثهامبتون (5- 1) على ملعب "سينت ماري" بمدينة ساوثهامبتون.

وسجل أكسيل ديساسي، الفرنسي كريستوفر نكونكو، وتوني مادويكي، وكول بالمر، وجادون سانشو في الدقائق (7، 17، 34، 77، 87) أهداف تشيلسي، وجو أريبو في الدقيقة (11) هدف ساثهامبتون.

وشهدت المباراة طرد جاك ستيفنس لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة (39).

ورفع تشيلسي بهذا الفوز رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب نفس الرصيد من النقاط، وقلص الفارق إلى 7 نقاط مع ليفربول في الصدارة، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 5 نقاط، ليظل قابعا في المركز الأخير.

أما في المباراة الثالثة، فقد حقق فريق أرسنال فوزا مستحقا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (2- صفر) على ملعب "الإمارات" في لندن.

وسجل الهولندي جوراين تيمبير والفرنسي ويليام ساليبا الهدفين في الدقيقتين (54، 73).

ورفع أرسنال بهذا الفوز رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي الثاني، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وأخيرا في المباراة الرابعة، وضع فريق مانشستر سيتي حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية في المسابقة، بفوزه الثمين على ضيفه نوتينجهام فورست بنتيجة (3- صفر) على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وسجل الأهداف الثلاثة كل من البرتغالي برناردو سيلفا، والبلجيكيان كيفن دي بروين وجيريمي دوكو في الدقائق (8، 31 ، 57 ) ويأتي هذا الفوز بعد خسارة سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، في لقاءاته الأربعة الماضية بالمسابقة أمام بورنموث وبرايتون وتوتنهام هوتسبير وليفربول، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، في حين توقف رصيد نوتينجهام عند 22 نقطة في المركز السابع.

وأقيمت مباراتان أيضا ضمن الجولة الرابعة عشرة، ففي الأولى حقق إيفرتون فوزا كبيرا على ضيفه وولفرهامبتون (4- صفر)، اما في الثانية فقد استعاد استون فيلا ذاكرة الانتصارات بعد غياب خمس مباريات متتالية في المسابقة، وذلك على حساب ضيفه برينتفورد بنتيجة (3- 1).