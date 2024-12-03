نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم المُنعقد بمدينة جبيل بالمملكة العربية السعودية، حيث ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة تحت عنوان "مدن التعلم فى طليعة العمل المناخى" خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2024.

ويشارك بالمؤتمر أيضًا من الوفد المصري الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وجاءت الجلسة الافتتاحية بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع والرئيس التنفيذى لمدينة الجبيل ومدير مكتب اليونسكو بالخليج ومحافظ السليمانية بدولة العراق ولفيف من ممثلى رؤساء البلديات بمدن التعلم.

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات له أن المؤتمر يستهدف فى نسخته السادسة تبادل الرؤى والاستجابات لأزمة المناخ ومبادرات التعلم بالعمل المناخى باعتبارها من أبرز التحديات التى يواجهها العالم فى الوقت الراهن وآليات تنفيذ نهج شامل السياسات للتعامل معها .

موجها التحية إلى المملكة العربية السعودية ومدينة جبيل على استضافة هذا المؤتمر وإلى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على تنظيم المؤتمر وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو تبادل الرؤى والأفكار والخبرات بين المدن والجهات المشاركة، نحو العمل بتحقيق استراتيجيات التعلم وتعزيز مفهوم التعلم الشامل ووضع منهجية محددة تضمن استمرارية شبكة التعلم، وتقييم التجارب الناجحة والعمل على مواجهة التحديات وأيضًا تحسين الممارسات لتمكين المجتمعات المحلية وتبادل الخبرات على المستويين الاقليمى والدولى.

كما أكد المهندس عادل النجار سعي محافظة الجيزة نحو التواصل المستمر والبناء مع مدن التعلم للوصول معًا إلى أدوات جديدة تعمل على تنفيذ وتطوير استراتيجيات التعلم .

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