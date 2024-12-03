نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سفر المصري البورسعيدي إلى موزمبيق لمواجهة بلاك بولز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغادر مطار القاهرة الدولي فجر الثلاثاء الكابتن محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهما إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو وذلك لإتمام كافة ترتيبات بعثة النادي.

بعثة المصري تغادر القاهرة فجر الخميس

تغادر بعثة المصري القاهرة فجر الخميس استعدادا لمباراة فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام هذه المباراة في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد دو زيمبيتو بالعاصمة مابوتو.

هذا ومن المقرر أن يقوم الثنائي محمود جابر ومحمود الشحات بجولة تفقدية برفقة مسئولي السفارة المصرية بمابوتو لعدد من فنادق العاصمة وكذلك لعدد من ملاعب الترتيب لاختيار الأفضل لإقامة الفريق وإجراء التدريبات وكذلك تأمين كافة تنقلات الفريق منذ وصولها وحتى مغادرتها لموزمبيق.