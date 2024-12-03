نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. انتهاء أزمة إمام عاشور وغياب الخطيب عن قرعة مونديال الأندية والزمالك يكتسح المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

النصر يسقط أمام السد بهدفين في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الهزيمة من نظيره السد القطري بهدفين مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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الزمالك يمزق شباك زعيم الفلاحين

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق غزل المحلة، برباعية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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الخطيب يعتذر عن حضور قرعة مونديال الأندية بسبب وعكة صحية

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة مونديال الأندية 2025، وذلك بناءً على توجيهات الطبيب المعالج.

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الأهلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق استقلال طهران، بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

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بيراميدز يسقط أمام المصري في الدوري

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره المصري، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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كواليس اعتذار إمام عاشور في مران الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إمام عاشور شارك في مران الأهلي الجماعي اليوم استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.