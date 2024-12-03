حدث في وسط بيت لاهيا .. قوات الاحتلال الإسرائيلية تفتح النار على مدارس نازحين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - أفادت وسائل إعلام، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر بالنيران مدارس أبو تمام التي تؤوي نازحين وسط بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ووفقا لتقرير أعدته قناة القاهرة الإخبارية بعنوان «النازحون فى غزة يعربون عن معاناتهم من نصب الخيام وسط النفايات والأنقاض»: «الأزمات الإنسانية لا تتوقف عند مواجهة نقص حاد فى الغذاء والمياه وانعدام الأمن فحسب، بل أعرب النازحون عن قلقهم العميق على صحة أطفالهم فى ظل هذه الأوضاع المأساوية، فى وقت ينهار فيه القطاع الصحى بسبب العدوان والحصار».

وتابع التقرير: أن الفلسطينيون انتقلوا من شمال القطاع مرة أخرى، يعيشون رحلات عذاب لا تنتهى هربًا من ويلات العدوان، تكتظ بهم الخيام المؤقتة بجوار النفايات والركام. وقال أحد المواطنين: «لا نملك أى أموال، نحن وأطفالنا، الجوع والعطش يفتكان بنا، ولا ملابس ولا أغطية، نعيش فى الشوارع، وأضاف آخر: نحن محاصرين فى خيام تحت ظروف قاسية للغاية، وسط النفايات والحشرات. أطفالنا حُرموا من التعليم، وبيوتنا دُمّرت، ونحن نعيش فى مخيمات.