وزير الخارجية المالي يثمِّن دور مركز القاهرة الدولي في بناء القدرات الإفريقية في مجال السلم والأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:33 صباحاً -

أجرى عبد الله ديوب ، وزير خارجية مالي بزيارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام للوقوف على سبل تعزيز التعاون بين المركز والجانب المالي.

‏ استعرض السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، برامج المركز الخاصة ببناء قدرات الكوادر الإفريقية كتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الاستقرار والسلام في إفريقيا من خلال دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها. كما أكّد على استعداد المركز لدعم القدرات الوطنية المالية في مجالات مكافحة التطرف والتشدد المؤدي للإرهاب وبناء السلام وذلك في إطار جهود التصدي لخطر الارهاب وتحقيق السلام المستدام. وقد أشار في هذا السياق إلى الدورة التي سبق وأن عقدها المركز في مالي العام الماضي بهدف تعزيز دور القيادات الدينية في مجال الوقاية من التشدد والتطرف المؤدي للإرهاب.

هذا، وقد رحب الوزير المالي بقيام مركز القاهرة الدولي بتنفيذ دورات تدريبية في تلك المجالات، وأشاد بدوره كمركز تميز إفريقي في بناء القدرات الإفريقية في مجال السلم والأمن، كما عبر عن تقديره لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي يضطلع مركز القاهرة بمهام السكرتارية الخاصة به، كمنصة إفريقية تعمل على الدفع بحلول إفريقية للتحديات والأزمات المتشابكة التي تواجه القارة.