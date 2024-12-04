نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، ريان جرافنبيرش.

خط الهجوم: داروين نونيز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.