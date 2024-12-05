نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة عيد: صنعنا التاريخ بالتأهل لأول مونديال لليد وهدف قاتل حسم مواجهة الكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت مروة عيد عبد الملك عن سعادتها بتأهل منتخب مصر لكرة اليد للسيدات إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا، وضمان التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وأوضحت مروة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة، أن مباراة الكونغو كانت الأصعب في مشوار البطولة، حيث واجه المنتخب عراقيل عديدة قبل انطلاق اللقاء، بالإضافة إلى تحامل الحكمة ضدهم، مشيرة إلى أن سيناريو الفوز كان مثيرًا بعد تسجيل هدف حاسم في الثواني الأخيرة.

وأكدت أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري، كانوا على تواصل دائم مع البعثة، معربة عن شكرها لهم نيابة عن جميع اللاعبات.

وأضافت مروة أنها تحاملت على نفسهاوشاركت في مواجهة الكونغو رغم إصابتها، من أجل تحقيق التأهل التاريخي. وأشارت إلى أن مباراة نصف النهائي أمام أنجولا ستكون صعبة نظرًا لقوة المنتخب الأنجولي، الأفضل في القارة، لكنها أعربت عن ثقتها في قدرة المنتخب المصري على تحقيق الفوز.