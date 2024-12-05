نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نقل محمد عبدالمنعم إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نُقل محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت التدخل الطبي.

ونشر عبد المنعم عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "واتس آب" صورة من داخل المستشفى، دون الإفصاح عن طبيعة المرض الذي أصابه.

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يُذكر أن عبد المنعم انضم إلى نيس قادمًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك مع الفريق في 9 مباريات حتى الآن، منها 7 بالدوري الفرنسي واثنتان في الدوري الأوروبي.