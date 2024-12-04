المنتج يكشف الأسباب.. “المداح” ينهي مواسمه بالجزء الخامس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - أعلن المنتج اللبناني صادق الصباح عن أسباب إنهاء مسلسل “المداح” مع الجزء الخامس الذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث سيكون هذا الجزء هو الأخير من العمل الذي حقق نجاحاً ملحوظاً على مدار أربعة أجزاء سابقة.

أوضح الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة “الصباح” للإنتاج الفني، أن تقديم أربعة مواسم ناجحة بالإضافة إلى الموسم الخامس والأخير يعد إنجازاً استثنائياً للشركة في تقديم عمل درامي على مدى خمس مواسم متتالية.

وأشار إلى أن “المسلسل حقق شعبية واسعة في الوطن العربي، سواء من حيث الآراء الجماهيرية أو النقدية. وقد أحببنا أن نعلن عن توقف مواسم مسلسل المداح، حيث سيكون الجزء الخامس هو الأخير في مرحلة متقدمة وناجحة للغاية”.

كما لفت المنتج الصباح إلى أن “رغم أن الجمهور عبّر عن حزنه بسبب انتهاء المسلسل مع الجزء الخامس الذي يتم تصويره حالياً، إلا أنني أعتبر قرار إنهاء عمل درامي ناجح في ذروة نجاحه قراراً إيجابياً بالنسبة لنا كجهة منتجة”.

وأكد استمراره في التعاون مع فريق العمل.