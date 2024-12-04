دوري أبطال آسيا 2: خلاصة المجموعة الأولى

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت، اليوم الأربعاء، منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، والتي اقتصرت على 3 فرق بعد انسحاب فريق موهيون بوغان الهندي، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة، والترتيب النهائي لفرقها…

النتائج الكاملة في المجموعة الأولى

الوكرة- قطر × تركتور سازي تبريز- إيران 0- 3

رافشان- طاجيكستان × الوكرة- قطر 0-1

رافشان- طاجيكستان × تركتور سازي تبريز- إيران 1-3

تركتور سازي تبريز- إيران × رافشان- طاجكستان 7-0

تركتور سازي تبريز- إيران × الوكرة- قطر 3-3

الوكرة- قطر × رافشان- طاجكستان 0-2

ترتيب المجموعة الأولى

1- تركتور سازي تبريز: 10 نقاط (16-4)- تأهل إلى ربع النهائي

2- الوكرة: 4 نقاط (4- 8)

3- رافشان: 3 نقاط (3-11)