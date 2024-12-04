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دوري أبطال آسيا 2: خلاصة المجموعة الأولى

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت، اليوم الأربعاء، منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، والتي اقتصرت على 3 فرق بعد انسحاب فريق موهيون بوغان الهندي، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة، والترتيب النهائي لفرقها…

النتائج الكاملة في المجموعة الأولى
الوكرة- قطر × تركتور سازي تبريز- إيران 0- 3
رافشان- طاجيكستان × الوكرة- قطر 0-1
رافشان- طاجيكستان × تركتور سازي تبريز- إيران 1-3
تركتور سازي تبريز- إيران × رافشان- طاجكستان 7-0
تركتور سازي تبريز- إيران × الوكرة- قطر 3-3
الوكرة- قطر × رافشان- طاجكستان 0-2

ترتيب المجموعة الأولى
1- تركتور سازي تبريز: 10 نقاط (16-4)- تأهل إلى ربع النهائي
2- الوكرة: 4 نقاط (4- 8)
3- رافشان: 3 نقاط (3-11)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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