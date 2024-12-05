كيليان مبابي: أنا أتحمّل مسؤولية الخسارة أمام بلباو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 03:56 صباحاً - حمّل كيليان مبابي نفسه مسؤولية خسارة فريقه، ريال مدريد، أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو 1-2 في مباراة أضاع فيها مبابي ركلة جزاء.

بهدفين مقابل هدف على ملعب “سان ماميس” أمام أتلتيك بلباو مساء الأربعاء.

وقال مبابي عبر حسابه على (إنستجرام): نتيجة سيئة، خطأ كبير في مباراة يتم فيها احتساب كل التفاصيل، أتحمل المسؤولية كاملة، إنه وقت صعب، لكنه أفضل وقت لتغيير هذا الوضع وإظهار من أنا.