اخبار الخليج / اخبار الإمارات

كيليان مبابي: أنا أتحمّل مسؤولية الخسارة أمام بلباو

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر كيليان مبابي: أنا أتحمّل مسؤولية الخسارة أمام بلباو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 03:56 صباحاً - حمّل كيليان مبابي نفسه مسؤولية خسارة فريقه، ريال مدريد، أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو 1-2 في مباراة أضاع فيها مبابي ركلة جزاء.
بهدفين مقابل هدف على ملعب “سان ماميس” أمام أتلتيك بلباو مساء الأربعاء.

وقال مبابي عبر حسابه على (إنستجرام): نتيجة سيئة، خطأ كبير في مباراة يتم فيها احتساب كل التفاصيل، أتحمل المسؤولية كاملة، إنه وقت صعب، لكنه أفضل وقت لتغيير هذا الوضع وإظهار من أنا.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا