دوري أبطال آسيا 2: خلاصة المجموعة الثانية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الأربعاء، مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم بلقاءي الجولة السادسة والأخيرة، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في المجموعة الثانية، والترتيب النهائي لفرقها…

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

الخالدية- البحرين × التعاون- السعودية 2-3

القوة الجوية- العراق × ألتين أسير- تركمنستان 2-1

ألتين أسير- تركمنستان × الخالدية- البحرين 0-1

التعاون- السعودية × القوة الجوية- العراق 1-2

القوة الجوية- العراق × الخالدية- البحرين 1-2

التعاون- السعودية × ألتين أسير- تركمنستان 2-1

ألتين أسير- تركمنستان × التعاون- السعودية 0- 4

الخالدية- البحرين × القوة الجوية- العراق 4-1

التعاون- السعودية × الخالدية- البحرين 2-1

ألتين أسير- تركمنستان × القوة الجوية- العراق 0-2

القوة الجوية- العراق × التعاون- السعودية 0-1

الخالدية- البحرين × ألتين أسير- تركمنستان 4-0

ترتيب المجموعة الثانية

1- التعاون: 15 نقطة (13- 6)

2- الخالدية: 12 نقطة (14- 7)

3- القوة الجوية: 9 نقاط (8-9)

4- ألتين أسير: دون نقاط (2- 15)