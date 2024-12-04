كيف تؤثر البيئة الأسرية على التطور الاجتماعي للطفل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - تلعب البيئة الأسرية دورًا حيويًا في تشكيل التطور الاجتماعي المبكر للطفل، حيث تُعتبر المصدر الرئيسي للتواصل والتفاعل خلال السنوات الأولى من حياته.

الأطفال الذين ينشأون في بيئة أسرية مليئة بالحب والرعاية يكتسبون مهارات اجتماعية إيجابية، مثل التعاطف والتعاون، مما يعزز لديهم شعورًا قويًا بتقدير الذات.

وفقًا لموقع Dr Golly، فإن الأطفال الذين ينشأون في بيئات غير داعمة أو مهملة قد يواجهون تحديات في التفاعل الاجتماعي في المستقبل، بما في ذلك صعوبات في بناء علاقات صحية وزيادة احتمالية الإصابة بالقلق والاكتئاب أو السلوك العدواني.

يمكن للآباء تعزيز التطور الاجتماعي الإيجابي من خلال: توفير بيئة آمنة ومستقرة، وضع قواعد وتوقعات واضحة، نمذجة سلوكيات إيجابية مثل التعاطف واللطف، تعزيز الاستقلالية، وتثقيف الأطفال حول القيم الاجتماعية.

تُعتبر البيئة الأسرية العامل الأساسي في تشكيل شخصية الطفل الاجتماعية والعاطفية. لذا، يُنصح الآباء بالعمل على خلق بيئة داعمة تعزز رفاهية الطفل وتساهم في نموه الاجتماعي السليم.