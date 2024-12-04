أعراض ارتفاع حمض اليوريك في الدم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:56 صباحاً - ما هو حمض اليوريك وكيف يتكون في الجسم؟

يعتبر حمض اليوريك مركبًا كيميائيًا ينتج عن تكسر البورينات الموجودة في العديد من الأطعمة والأنسجة الحية في جسم الإنسان. يتم التخلص من حمض اليوريك عن طريق الكلى، لكنه عند ارتفاعه بشكل كبير قد يؤدي إلى مشاكل صحية متنوعة. فماذا يحدث عندما ترتفع مستوياته في الدم؟

الأسباب المحتملة لارتفاع حمض اليوريك

تنجم زيادة مستويات حمض اليوريك في الدم عن عدة عوامل منها:

تناول نظام غذائي غني باللحوم والأسماك والدواجن.

شرب الكحول بكثرة.

استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول والأسبرين.

العوامل الوراثية والمشاكل الصحية مثل الفشل الكلوي والسكري.

أعراض يمكن أن تدل على ارتفاع حمض اليوريك

يمكن لبعض الأعراض أن تشير إلى أن مستويات حمض اليوريك في الدم تجاوزت الحدود الطبيعية:

آلام في المفاصل: غالبًا ما تعتبر آلام المفاصل، وخاصةً في إصبع القدم الكبير، من أولى العلامات على ارتفاع حمض اليوريك، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل النقرسي.

غالبًا ما تعتبر آلام المفاصل، وخاصةً في إصبع القدم الكبير، من أولى العلامات على ارتفاع حمض اليوريك، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل النقرسي. تورم واحمرار: يحدث هذا التورم والاحمرار حول المفاصل المتأثرة، مما يؤدي إلى انتفاخ المنطقة واحمرارها.

يحدث هذا التورم والاحمرار حول المفاصل المتأثرة، مما يؤدي إلى انتفاخ المنطقة واحمرارها. تكوين حصى الكلى: قد يؤدي تراكم حمض اليوريك إلى تكوين حصى في الكلى، مما يتسبب في آلام شديدة في الظهر والجوانب.

قد يؤدي تراكم حمض اليوريك إلى تكوين حصى في الكلى، مما يتسبب في آلام شديدة في الظهر والجوانب. مشاكل البشرة: قد تتطور حالات متفرقة من الطفح الجلدي أو الحكة كنتيجة لتراكم البلورات تحت الجلد.

كيفية التعامل مع ارتفاع حمض اليوريك

إذا كنت تعاني من أعراض تشير إلى ارتفاع حمض اليوريك، يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على العلاج المناسب. يمكن أيضًا اتباع بعض الإرشادات العامة للمساعدة في التحكم بالمستويات:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على كميات قليلة من البورينات.

شرب كميات كافية من الماء لتحسين وظيفة الكلى وتسهيل التخلص من اليوريك.

تجنب المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة.

المحافظة على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

تعتبر إدارة مستويات حمض اليوريك جزءًا مهمًا من الوقاية من المشاكل الصحية الخطيرة والمحافظة على جودة الحياة.