انت الأن تتابع خبر بالمنزل وصفة طبيعية للتخلص من الشيب بالقهوة والكاكاو بلون ثابت مثل البيوتي سنتر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص سواء من الرجال أو السيدات من ظهور الشعر الأبيض، الأمر الذي يسبب لهم بعض الحرج خاصةً النساء؛ حيث يلجأن البعض للصبغات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وهذا يعتبر من الحلول السريعة التي سرعان ما تزول، وقد تعمل على تضرر فروة الرأس والشعر لما تحتوي عليه هذه الصبغات من مواد كيميائية، لذا يلجأن البعض الآخر منهن للوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغة الشعر بشكل طبيعي وليس لها أي آثار سلبية واليوم سوف نعرض لكم أهم هذه الوصفات.

وصفة القهوة والكاكاو لشيب الشعر

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند العضوي.

كيس من الحنة الجاهزة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ماء دافئ لتحضير الوصفة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ونضع به كلًا من القهوة والكاكاو ونخلطهم بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الحنة والماء الدافئ بشكل تدريجي حتى نحصل على قوام متجانس ومتماسك.

أضيف زيت جوز الهند تدريجيًا وتقلب المكونات جيدًا حتى نحصل على قوام أملس.

بعد ذلك نضيف العسل مع الاستمرار في التقليب.

يغسل الشعر جيدًا ويجفف برفق قبل استخدام هذه الوصفة.

يطبق الخليط على الشعر كاملًا بشكل متساوي.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين.

بشطف الشعر جيدًا ويجفف برفق مع تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد وصفة القهوة والكاكاو لشيب الشعر