انت الأن تتابع خبر جوزك هيقعد في البيت طول اليوم !!.. زيت الزيتون مع الزبادي هيرجعلك نضارة بشرتك حتى لو عمرك 70 سنة هترجعي عمرك اللي راح يامدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون والزبادي هما مكونان طبيعيان معروفان بقدرتهما على تجديد نضارة البشرة، مما يجعلهما مناسبين لجميع الأعمار وحتى لمن تجاوزن السبعين، زيت الزيتون معروف بفوائده العديدة مثل تحسين لون البشرة، إزالة آثار البقع، تفتيح المناطق الداكنة، والتخلص من حب الشباب، أما الزبادي، فهو غني بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة البشرة وتزيد من إشراقها، دعينا نعرض لك وصفة فعالة تجمع بين زيت الزيتون والزبادي لتجديد شباب البشرة.

وصفة زيت الزيتون مع الزبادي

هذه الوصفة تعتبر من أبسط وأهم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وتقليل ظهور التجاعيد، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل

المكونات

كوب زبادي.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة ماء ورد.

ملعقة خميرة.

طريقة التحضير

1. اخلطي الزبادي مع ماء الورد في وعاء

2. أضيفي ملعقة من الخميرة وامزجي المكونات جيدًا

3. أضيفي زيت الزيتون وواصلي التحريك حتى يصبح القوام متجانسًا

4. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه حتى تمتصه تمامًا

مع الاستمرار في استخدام هذه الوصفة بانتظام، ستلاحظين تحسنًا ملحوظًا في إشراقة بشرتك وتفتيحها

وصفة الزيوت الطبيعية

هذه الوصفة مثالية لتحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد بفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة

المكونات

ملعقة زيت زيتون

ملعقة زيت قرنفل

ملعقة زيت سمسم

ملعقة زيت جوز الهند

طريقة التحضير