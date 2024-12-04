انت الأن تتابع خبر مقشر العروسة الرهيب لتقشير وتبييض الركب والأكواع وإزالة السواد والبقع والتصبغات والجلد الميت في ثواني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن تقشير الركب والأكواع من الأمور التي يجب أن تهتم بها السيدات والفتيات، حيث أن الركب والأكواع يعتبران من أكثر الأماكن التي يتراكم بها الجلد الميت وتتعرض للاسمرار مما يجعل مظهرها مزعج للكثير من السيدات، ولذلك في هذا المقال نستعرض معكم أفضل خلطة طبيعية تعمل علي تقشير الركب والأكواع من أول استخدام، ابقوا معنا.

مكونات عمل خلطة تقشير الركب والأكواع

المكونات:

ملعقة من مسحوق القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقتان مملؤتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب امزجي القهوة والسكر وزيت الزيتون بشكل جيد.

ثم أضيفي ماء الورد مع الخلط المستمر حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

اغسلي الركب والأكواع بالماء والصابون وجففيهما تماماً.

افردي الخليط على الركب والأكواع.

ثم دلكي بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة 30 دقيقة.

اشطفي الخليط بالماء الفاتر.

في النهاية ادهني كريم مرطب على الركب والأكواع.

كرري الخلطة مرتين في الأسبوع.

خلطة تبييض وتقشير الركب والأكواع

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من السكر الخشن.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من النشا.

كوب من الزبادي.

طريقة تقشير الركب والأكواع:

في وعاء اخلطي السكر، القهوة، النشا جيداً حتى تتجانس.

ثم أضيفي العسل والزبادي واخفقي مرة أخري حتي تحصلي على مزيج متجانس.

اغسلي الركب والأكواع بالماء الدافئ.

ثم ضعي الخلطة على الركب والأكواع مع التدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

اتركي الخلطة لبضع دقائق حتى تجف تماماً.

اشطفي بالماء الفاتر وجففي.

رطبي المناطق بكريم مرطب مناسب.

خلطة تقشير الركب والاكواع

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير:

امزجي المكونات مع بعضها البعض.

ادهني الخليط على منطقة الركب والأكواع.

دلكي المنطقة بحركات دائرية لمدة دقيقة.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

اشطفي المنطقة بالماء الفاتر.

كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

خلطة تبييض الركب والأكواع

المكونات:

ملعقة كبيرة من البابايا.

ملعقتين كبار من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير: