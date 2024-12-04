143حالة وفاة.. مرض غامض يضرب الكونغو الديمقراطية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - أعلنت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية عن وفاة 143 شخصًا نتيجة مرض غامض في مقاطعة تقع في جنوب غرب البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي.

وذكر ريمي ساكي، نائب حاكم مقاطعة كوانغو، وأبولينير يومبا، وزير الصحة بالمقاطعة، لوكالة رويترز أن الأعراض التي ظهرت على المصابين تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد.

تم إرسال فريق طبي إلى منطقة بانزي الصحية لجمع عينات وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد طبيعة المرض.

وأشار ساكي ويومبا إلى أن العديد من المرضى يتوفون في منازلهم بسبب نقص العلاج المتاح.

كما أفاد خبير أوبئة محلي بأن النساء والأطفال هم الأكثر تأثرًا بهذا المرض.

وفي تصريح له يوم الثلاثاء، أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تلقت إشعارًا بوجود المرض الأسبوع الماضي، وهي تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة في الكونغو لإجراء المزيد من التحقيقات.