منصة “Disney+” تطلق سلسلة “Star Wars: Skeleton Crew” احتفالا بنهاية العام

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - عشاق عالم “Star Wars” على موعد مع مغامرة جديدة قريبًا على منصة “Disney+”، حيث ستُطلق سلسلة “Star Wars: Skeleton Crew” لتختتم عام 2024 بأسلوب فريد.

تعد هذه السلسلة المنتظرة بمغامرة استثنائية تجمع بين روح العائلة والطابع الكلاسيكي، مستلهمة من أجواء الثمانينيات الساحرة.

كان من المقرر عرض السلسلة في 3 ديسمبر، لكن تم تقديم الموعد ليبدأ في 2 ديسمبر في الولايات المتحدة، حيث سيتم بث الحلقتين الأوليين على Disney+.

أما في فرنسا، فستكون السلسلة متاحة بنظام “US+24″، مما يعني أن الجمهور الفرنسي سيتمكن من مشاهدتها اعتبارًا من 3 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة صباحًا، وفقًا لموقع “ألوسينيه” الفرنسي.

تتكون السلسلة من 8 حلقات، حيث تُعرض الحلقتان الأولى والثانية في 3 ديسمبر، تليها حلقة واحدة أسبوعيًا حتى 15 يناير، موعد عرض الحلقة الأخيرة.

يتولى إخراج السلسلة مجموعة من أبرز المخرجين، حيث يبدأ جون واتس، مخرج ثلاثية Spider-Man الشهيرة، بإخراج الحلقة الأولى والأخيرة. بينما يتولى ديفيد لوري، مخرج “The Green Knight”، إخراج الحلقتين الثانية والثالثة.