أخبار اليمن : إتلاف 179 طرداً بريدياً في صنعاء لمغادرة أصحابها

إتلاف 179 طرداً بريدياً في صنعاء لمغادرة أصحابهاأُتلفت، بصنعاء اليوم طرود بريدية تالفة ومنتهية الصلاحية موجودة في مخازن البريد منّذ سنوات سابقة.

وتمّت عملية الإتلاف بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من البريد والجمارك ومندوبي نيابة المخالفات، والصحة، والزراعة، والأجهزة الأمنية، باستخدام آليات ووسائل للتخلص من 179 طردًا بريديًا تشكل عبئًا وتلوثًا بيئيًا وصحيًا يؤثر على صحة وسلامة الموظفين.

وكانت اللجنة المشكلة من الجمارك والهيئة العامة للبريد، أرجعت الأسباب، التي أدت لتنفيذ هذه الإجراءات، إلى العدوان على اليمن، وضرب المطارات، وإغلاقها من بداية 26 مارس 2015م، والحصار المستمر حتى اليوم، وعدم سماح دول العدوان للبريد بنقل البعائث البريدية عبر شركة الطيران بعد السماح للرحلات الإنسانية بذلك.

وبررت اللجنة تنفيذ تلك الإجراءات لمغادرة أصحابها ذات الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية ونفاد محاولات التسليم لأكثر من خمس مرات، بناءًا على اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي، ونفاد مهل الحفظ.

وأشارت إلى المحاولات الحثيثة مع إدارة البريد الأردني والمصري والعماني قبول التوسط الدولي المغلق للبريد اليمني دون جدوى، وعدم تجاوب الأشقاء للنداءات الإنسانية، وبما يخدم المقيم والمواطن اليمني في الداخل والخارج عند السماح بفتح المطار للرحلات الإنسانية في عام 2022م.

وحسب اللجنة، فإن من أسباب إتلاف الطرود، عدم اضطلاع الاتحاد البريدي العالمي بدوره لإجبار دول العدوان، في كسر الحصار، والسماح بدخول وخروج بعائث البريد اليمني من وإلى العالم؛ كون البريد اليمني أحد أعضائه.