الرياضة

السبب الحقيقي وراء غياب محمد صبحي عن مباراة الزمالك وغزل المحلة

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي رجائي رمزي، عن السبب الحقيقي وراء استبعاد الحارس الشاب محمد صبحي من مباراة غزل المحلة الماضية، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

السبب الحقيقي وراء غياب محمد صبحي عن مباراة الزمالك وغزل المحلة

وقال الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" جوزيه جوميز استقر على استبعاد محمد صبحي من مباراة الزمالك مع غزل المحلة في ملعب المحلة، بسبب تجدد آلام ظهره".

وتابع:" الجهاز الفني والطبي بنادي الزمالك، قرر استبعاد محمد صبحي من مباراة غزل المحلة بالدوري المصري، لشعوره بآلام في الظهر، وكانت رؤيتهم أنه من الأفضل إراحته"

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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