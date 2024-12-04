22 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى موزمبيق لخوض مباراة المصري وبلاك بولز المزمبيقي الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

قائمة المصري لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي

وتنطلق هذه المباراة في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

وتضم القائمة 22 لاعبًا هم: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، أحمد عيد، خالد صبحي لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطي، أمادو با، البنيني سامادو أتدجيكو لخط الوسط.

وخط الهجوم: محمد الشامي، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.