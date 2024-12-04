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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة ثلاثي المارد الأحمر التشكيل الأساسي عقب غيابهم عن مباراة البنك الأهلي الماضية.

كولر يستقر على عودة هذا الثلاثي في التشكيل الأساسي لمباراة أورلاندو

وأكد الإعلامي رجائي رمزي في تصريحاته عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر قرر عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي لفريق الأهلي، في مباراة أورلاندو ببطولة دوري أبطال إفريقيا ".

وأضاف:" أكرم توفيق لم يشارك مع فريق الأهلي في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، وفقا لتطبيق سياسة التدوير الذي يقوم بها مارسيل كولر".

ثم أتم رجائي رمزي تصريحاته:" ومن المقرر أن يعود للتشكيل الأساسي أيضا أمام أورلاندو الثنائي الحارس الدولي محمد الشناوي، وطاهر محمد طاهر، الذي غاب عن مباراة البنك الأهلي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء".