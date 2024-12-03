الجيش السوري يكشف تفاصيل المعارك

الجيش السوري يكشف تفاصيل المعاركأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تدمير مقر عمليات لـ"هيئة تحرير الشام" وعشرات العربات والمدرعات والقضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان: "تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك".

وأضافت: "خلال الـ 24 ساعة الماضية تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ هيئة تحرير الشام الإرهابية وثلاثة مستودعات تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال".

وتابعت: "تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة".

وأكدت استمرار "وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات قواتنا المسلحة والتي تخوض ببسالة منقطعة النظير معارك عنيفة على خطوط الاشتباك لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي".