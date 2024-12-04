العالم اليوم - فيديو يوثق تحول كويكب لكرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو يوثق تحول كويكب لكرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:33 صباحاً - قال مسؤولون وعلماء إن كويكبا أضاء صفحة سماء الليل في جمهورية ياقوتيا النائية في أقصى شرق روسيا يوم الثلاثاء إذ خلّف كرة نارية قبل أن يحترق على الأرجح في الغلاف الجوي.

وذكرت وزارة الطوارئ في ياقوتيا أن جميع الهيئات الرسمية طبقت حالة التأهب عند اقتراب الكويكب، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار عقب سقوطه.

وأضافت الوزارة "تمكن سكان أوليكمينسك ولينسك من رؤية ذيل أشبه بذيل المذنب وضوء ساطع خلال الليل".

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية على منصة إكس إن من المعتقد أن يكون قطر الكويكب 70 سنتيمترا ورُصد قبل 12 ساعة تقريبا من ظهوره في السماء.

وذكرت أنه دخل الغلاف الجوي الساعة 1.15 صباحا بالتوقيت المحلي (16:15 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الوكالة "بفضل ملاحظات علماء الفلك حول العالم، استطاع نظام الإنذار لدينا من التنبؤ بهذا الأثر ضمن إطار زمني يبلغ زائد أو ناقص 10 ثوان".

ونقلت دورية (نيو ساينتيست) العلمية عن عالم الفلك آلان فيتزسيمونس من جامعة كوينز في بلفاست قوله قبل ظهور الكرة النارية إن الكويكب "صغير، لكنه سيكون مذهلا للغاية، وسيظهر من على بعد مئات الكيلومترات".