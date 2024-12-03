إمام عاشور يكشف استعداداته القوية من أجل عودة لتشكيل الأهلي الأساسي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي، عن تحضيراته المكثفة للعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق بعد انتهاء فترة عقوبته وعودته للتدريبات الجماعية.

ونشر إمام عبر حسابه على "ستوري" إنستجرام مقطع فيديو يظهر فيه أثناء قيامه بتدريبات إضافية لرفع لياقته البدنية.

في محاولة لتعويض غيابه عن المباريات الأخيرة بعد استبعاده من التشكيل الأساسي بسبب اعتراضه على الجلوس بديلًا في مباراة ستاد أبيدجان، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مليون جنيه.

وفي إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، يستعد الأهلي، حامل اللقب، لملاقاة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الساعة الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب أورلاندو ستاديوم في جوهانسبرج.

وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. المجموعة الثالثة في البطولة تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان.