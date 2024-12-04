نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينتظر عروض رسمية لرحيل رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولو النادي الأهلي ينتظرون عروضًا رسمية للجناح المغربي رضا سليم خلال الفترة المقبلة.

الأهلي ينتظر عروض رسمية لرحيل رضا سليم

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كان عندنا معلومة وقولنها لحضراتكم من أسبوعين إن في إهتمام من جانب نادي قطري لضم رضا سليم من الأهلي على سبيل الإعارة".

وأضاف: "خلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن وجود إهتمام من الوداد المغربي بجانب إهتمام سعودي بجانب الاهتمام القطري".

واختتم:" تواصلنا مع مسؤولين بالنادي الأهلي وأكدوا إن حتى اللحظه لم يصل أي عرض رسمي لرضا سليم وفي حالة وصول عرض يناسب اللاعب والأهلي سيتم السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة أو البيع في حالة موافقة كولر ووجود عرض مالي يرضي النادي