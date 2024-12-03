تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد إصابته على المسرح الفنان محمد صبحي أحد أعلام الفن المصري والعربي طمأن جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة طفيفة على إقرأ المزيد

الفنان محمد صبحي، أحد أعلام الفن المصري والعربي، طمأن جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة طفيفة على خشبة المسرح، برغم الظروف الصحية، أكد صبحي أن العرض المسرحي مستمر دون أي تأجيلات أو تأثيرات على أدائه الفني.

وكان قد تعرض الفنان محمد صبحي لالتواء بسيط في قدمه في أثناء تأديته بعض الحركات على خشبة المسرح، وفي تصريح له وفق مصادر إعلامية، أوضح الفنان أن الإصابة لم تكن خطيرة، قائلاً: "رجلي اتلوت على المسرح بسبب الحركات اللي بعملها، لكن بشكل عام الحمد لله حالتي كويسة ومفيش أي حاجة، ومعنديش كسر ولا حاجة تعطل العرض المسرحي بتاعي".

هذا التصريح أتى ليطمئن عشاقه بأن جدول العروض المسرحية سيستمر كما هو مخطط له.