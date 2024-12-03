- 1/2
- 2/2
أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.
ونشرت ريهام عبد الغفور صورة لها مع والدها عبر حسابها على Instagram وكتبت: " النهاردة فهمت معنى كلمة ظهري إتكسر، فهمت معنى كلمة خوف، فهمت يعني ايه الواحد يكبر فاجأة، فهمت كلمة الحياة مبقاش ليا طعم، فهمت كلمة مش حاسه بأمان فهمت الوجع".
وتابعت ريهام عبد الغفور: "كل يوم يا أبويا بتأكد إن الخسارة كبيرة أوي وغير محتمله كل يوم بستناك ترجع عشان احكيلك، بحبك يا أحن وأطيب وأكرم وأعظم أب، وحشتني اوي يا حبيبي ووحشني أوي إحساسي وانت جنبي. ربنا يسعدك في الجنة يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء".
وكان الفنان أشرف عبد الغفور قد رحل عن عالمنا مساء الأحد 3 ديسمبر من عام 2023، إثر حادث تصادم سيارة.
وكان آخر أعمال أشرف عبد الغفور مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض بعد وفاته.
مسلسل "نقطة سودة" بطولة ناهد السباعي وأحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير وسماح أنور وأشرف عبد الغفور وناهد رشدي وسارة سلامة وهدى الإتربي وأحمد خالد صالح، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريهام عبد الغفور تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها أشرف عبد الغفور برسالة مؤثرة أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.ونشرت ريهام عبد الغفور صورة ل إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.