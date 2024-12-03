ريهام عبد الغفور تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها أشرف عبد الغفور برسالة مؤثرة أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.ونشرت ريهام عبد الغفور صورة ل إقرأ المزيد

أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

ونشرت ريهام عبد الغفور صورة لها مع والدها عبر حسابها على Instagram وكتبت: " النهاردة فهمت معنى كلمة ظهري إتكسر، فهمت معنى كلمة خوف، فهمت يعني ايه الواحد يكبر فاجأة، فهمت كلمة الحياة مبقاش ليا طعم، فهمت كلمة مش حاسه بأمان فهمت الوجع".

وتابعت ريهام عبد الغفور: "كل يوم يا أبويا بتأكد إن الخسارة كبيرة أوي وغير محتمله كل يوم بستناك ترجع عشان احكيلك، بحبك يا أحن وأطيب وأكرم وأعظم أب، وحشتني اوي يا حبيبي ووحشني أوي إحساسي وانت جنبي. ربنا يسعدك في الجنة يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء".

وكان الفنان أشرف عبد الغفور قد رحل عن عالمنا مساء الأحد 3 ديسمبر من عام 2023، إثر حادث تصادم سيارة.

وكان آخر أعمال أشرف عبد الغفور مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض بعد وفاته.

مسلسل "نقطة سودة" بطولة ناهد السباعي وأحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير وسماح أنور وأشرف عبد الغفور وناهد رشدي وسارة سلامة وهدى الإتربي وأحمد خالد صالح، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.