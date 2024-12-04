سامسونج تحتل الصدارة في سوق الهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أعلنت شركة TechInsights المختصة بشؤون التحليلات أن سامسونغ كانت الشركة الأكثر مبيعا للهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي عام 2024.

وأشارت الخبراء في TechInsights إلى أن الفجوة ما بين سامسونغ والشركات الأخرى المصنعة للهواتف كانت كبيرة جدا عام 2024 فيما يتعلق ببيع الهواتف المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ بلغت خصة سامسونغ هذا العام نحو 82% من مبيعات هذه الأجهزة، وحصلت على لقب الشركة الرائدة في هذا المجال بفضل هواتف Galaxy S24.

وتبعا للموقع فإن سامسونغ تمكنت من إحراز هذا النجاح بفضل روبوتات الدردشة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والعديد من البرمجيات الذكية الجديدة التي أدخلتها على هواتفها، كما حصلت جميع هواتف سامسونغ الحديثة على دعم لبرمجيات Galaxy AI، والعام الجاري، أربعة من أصل خمسة هواتف تدعم الذكاء الاصطناعي تم تصنيعها بواسطة شركة سامسونغ.

ونوه الخبراء في TechInsights إلى أن آبل لم تستطع مواكبة سامسونغ هذا العام في مجال الذكاء الاصطناعي وإدخال هذه التقنيات إلى الهواتف، إذ أطلقت هذه البرمجيات تزامنا مع إعلانها عن هواتف iPhone 16، ولم يتمكن سوى مستخدمي هواتف آيفون في الولايات المتحدة فقط من الاستفادة من هذه البرمجيات.

وكان موقع Appleinsider قد أشار في وقت سابق أيضا إلى أن آبل لم تستطع الاستفادة من القفزة التي حصلت في مبيعات الهواتف عام 2024، إذ نما السوق العالمي لمبيع الهواتف الذكية بنسبة 6.2 %، بينما نمت مبيعات آبل لهذه الأجهزة بنسبة 0.4% فقط.