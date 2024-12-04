موتورولا تعلن عن هاتفها الجديد لشبكات 5G

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - بدأت موتورولا بالترويج لهاتفها الجديد الذي يعمل مع شبكات 5G وسيطرح بسعر منافس.

حصل هاتف Moto G35 على هيكل أبعاده (166.3/76/7.8) ملم، وزنه 188 غ، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية.

شاشة الهاتف جاءت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Unisoc T760، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية حصلت على عدستين بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وستطرح نسخه في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 179 يورو تقريبا.