”واتس آب” يوقف الدعم عن هواتف آيفون القديمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أعلن موقع MacRumors أن "واتس آب" سيوقف دعم تطبيقاته في بعض هواتف آيفون القديمة، اعتبارا من 5 مايو 2025.

وأشار الموقع إلى أن "واتس آب" واعتبار من التاريخ المذكور سيتوقف عن تقديم الدعم التقني لتطبيقاته التي تعمل على أنظمة تشغيل الهواتف الأقدم من نظام iOS 15.1، لذا فإن هواتف آبل القديمة مثل (iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus) لن تحصل على تحديثات "واتس آب" كون أحدث إصدار لأنظمة تشغيلها كان iOS 12.5.7.

وتبعا للموقع فإن حسابات "واتس آب" المشغّلة على الهواتف غير المدعومة بالتحديثات ستستمر بالعمل بعد التاريخ المذكر، لكنها لن تحصل على أي ميزات جديدة أو تحديثات أمان.

واعتبارا من 5 مايو المقبل أيضا لن يتمكن أصحاب هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من نظام iOS 15.1 من تسجيل الدخول إلى "واتس آب" عبر أجهزتهم، فإذا كان لديهم حاسب "واتس آب" على هذه الأجهزة وقاموا بإعادة ضبط إعدادات الحساب أوحذفه أو حاولوا تسجيل الدخول إلى الحساب من جهاز آخر، فسيتم فقدان الوصول إلى الحساب على الهاتف الذكي القديم.

ويرى الخبراء أن القائمين على "واتس آب" قرروا إيقاف الدعم عن نسخ التطبيق القديمة لتشجيع المستخدمين على الانتقال لنسخ أحدث توفر ميزات أكثر تنوعا وتحمي خصوصية بيانات المستخدمين بشكل أفضل.