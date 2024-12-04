الثقافة تختتم قافلة قرية ”شدرشة” بمحافظة البحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - ضمن برامج وزارة الثقافة بقرى مبادرة حياة كريمة، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل، بقرية "شدرشة"، بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وشهدت مدرسة شدرشة الابتدائية عددا كبيرا من الورش الفنية لأبناء القرية والطلاب، منها ورشة تلوين بإشراف الفنانين لمياء نعينع وعلي توتو، بالإضافة إلى استكمال ورشة تعليم مبادئ الكروشيه مع المدربة إيمان طبانة، وورشة أوريجامي وقدمها وائل الجيار والسيد عبد السلام، وورشة ستنسيل تنفيذ ضحى كافوري وحسن البنا.

وتنوعت الورش لتشمل ورشة تدوير خامات من الفوم جليتر قدمتها هبة القاضي ونهى مبارك، بجانب ورشة أخرى للخرز نفذتها مها صلاح، واستكملت ورشة الريزن للمدرب وائل شهاوي، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه نفذها حسن البنا.

كما تضمن الختام محاضرة عن دور الجيش والشرطة في حماية الأمن القومي تحدث خلالها عبد الوهاب خلاف مسئول النشاط عن الدور الكبير للقوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن واستقرار الدولة، وعقد لقاء آخر عن تنشئة الأطفال على أسس سليمة، للشيخ علي العسال وكيل إدارة الأوقاف بالمحمودية، إلى جانب ورشة اكتشاف مواهب بإشراف أيمن متولي، وتم توزيع جوائز على الطلبة المتميزين.

الفعاليات نفذت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

واختتمت بعرض فني لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الله وقدمت مجموعة من الأغاني المتنوعة وسط تفاعل كبير من الجمهور.