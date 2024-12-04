كوريا الجنوبية.. أكبر اتحاد للعمال يدعو لإضراب عام لحين استقالة الرئيس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى إضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي فرض لساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخّل السلطة التشريعية.

وقال: "الاتحاد الكوري لنقابات العمال" الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ رئيس الجمهورية اتّخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضًا للديمقراطية، وبالتالي وقّع وثيقة نهاية حكمه"، حسب فرانس برس.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، رفع الأحكام العرفية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إذ صوّتت الجمعية الوطنية على رفعها، مع تعبير الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء الملحمة التي استمرت لساعات.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، أغلقت مبنى البرلمان في العاصمة سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية بالبلاد.