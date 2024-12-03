اختيار هند صبري ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة عبر العالم في 2024 اختارت هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة المعروفة اختصارا بـ BBC النجمة هند صبري ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 إقرأ المزيد

اختارت هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة المعروفة اختصارا بـ BBC النجمة هند صبري ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 امراة تأثيرا عبر العالم.

ووصفت الهيئة عبر موقعها الرسمي هند صبري بأنها واحدة من أكثر النجمات شهرة في السينما العربية، وأنها ومنذ بدايتها المبكرة في فيلم "صمت القصور" عام 1994 قد تناولت القهر الجنسي الذي كانت تتعرض له المرأة التونسية وقتها.

ووصفتها الهيئة أيضا بأنها أول امرأة عربية تقوم بالتحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2019، ورشح فيلمها "بنات ألفة" للمنافسة النهائية ضمن أفضل خمسة أفلام وثائقية في العالم في مسابقة الأوسكار.

و تقدمت هند صبري العام الماضي باستقالتها من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة احتجاجا على استخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وختمت الهيئة مقتبسة كلمات من هند صبري قالت فيها: "الأمر لا يتعلق فقط بالبقاء على قيد الحياة، بل بإعادة البناء والعثور على الهدف من خلال النضال... وتحويل الألم إلى عمل".