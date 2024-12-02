نقابة المهن السينمائية توكل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، عن توكيل المستشار مرتضى منصور محاميًا للدفاع عن المخرج عمر زهران بعد توجيه اتهام بسرقة محتويات ملك الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية بيانًا جاء فيه: “وكلت نقابة المهن السينمائية المستشار مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح للدفاع عن المخرج عمر زهران”.

يذكر أن المخرج عمر زهران حاز على دعم كبير من الفنانين والإعلاميين نتيجة الاتهام الموجه له، حيث دعمه الفنان محمد صبحي وهالة صدقي وعمرو سعد وأحمد سعد.

من بين هؤلاء النجوم، برز اسم الفنان محمد صبحي، الذي عبر عن تضامنه مع زهران في منشور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي. قال صبحي: "الصديق الغالي المخرج عمر زهران، معرفتي بك رجلًا محترمًا وصديقًا وفيًا، وقبل كل شيء إنسان. أما ما أصابك وتفاصيله، عقلي لا يصدقها، وأكيد سوف تظهر الحقيقة. دعواتي لك بالفرج في محنتك."

هذا التصريح لم يكن الوحيد، فقد انضم عدد من الفنانين إلى قافلة الدعم، مشيدين بمهنية عمر زهران وشغفه بالفن. فقد أعربت الفنانة ليلى علوي عن تضامنها، قائلة: "أؤمن ببراءتك وسأكون دائمًا بجانبك، فالفن يحتاج إلى أشخاص مثل عمر زهران."

كما أضاف الفنان أحمد بدير: "تلك الاتهامات عارية عن الصحة، وعمر زهران هو رمز للتميز والإبداع في مجال الإخراج."