محمود شابوري ينتهى من الموسيقى التصويرية لفيلم "ورد ريحان" لـ الفيشاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى المؤلف الموسيقى محمود شابوري من مراحل تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج الخاص بفيلم "ورد ريحان" بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بالسينمات.

وأعرب محمود شابوري مؤلف الموسيقى التصويرية عن سعادته بالتعاون مع المخرج محمد نبيل، وأحمد الفيشاوي ورانيا يوسف وباقى فريق العمل، مؤكدًا أن العمل سيكون مفاجئة للجمهور وقت عرضه بالسينمات وأتمنى أن تنال الموسيقى إعجابهم.

فيلم "ورد ريحان" من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبد العزيز، أسما سليمان، وغيرهم من الفنانين، موسيقى تصويرية محمود شابوري والعمل قصة نورا أحمد ومحمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف ومن إخراج محمد نبيل.

في جانب آخر ينتظر محمود شابوري عرض الفيلم الفرنسي "l’Immortel 22 Bullet" إخراج ريتشارد بيري وبطولة جان رينو، والذى تم تصويره بعدة مدن في فرنسا، وتدور أحداثه حول زعيم مافيا يتم تصفيته من قبل فريق مكون من 8 أشخاص ليترك وبجسده 22 رصاصة لكنه ينقل إلى المستشفى ويستطيع النجاة ليعود وينتقم من منفذي الهجوم ليتبين لاحقا أنهم أصدقائه القدماء.

يذكر أن محمود شابوري قام بتأليف الموسيقى التصورية الخاصة بالعديد من الأعمال السينمائية منها، فيلم "معالى ماما" بطولة بشرى، فيلم "قسطى بيوجعنى" بطولة هاني رمزي، فيلم "الحوت الأزرق" بطولة راندا البحيري، "فيلم الشرابية" بطولة علاء مرسي وراندا البحيري، وفيلم " potato" الذى شارك في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وغيرها من الأعمال.