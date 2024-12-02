انت الأن تتابع خبر إعلامي: الأهلي يتواجد في التصنيف الثالث لبطولة كأس العالم للأندية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد سعيد عبر برنامج "تريند" المذاع على قناة النادي الأهلي عن تواجد النادي الأهلي في التصنيف الثالث في القرعة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في امريكا .

وجاء ذلك عقب العوامل التي أقرها الاتحاد الدولي في تصنيف الفرق ، حيث اعتمد الاتحاد الدولي في تصنيف الفرق على :

العامل الأول قيمة البطولة القارية وترتيبها في بطولات الفيفا والعامل الثاني ترتيب النادي على المستوى القاري، وبالتالي كانت أعلى البطولات في تصنيف فيفا دوري أبطال أوروبا ثم كأس الليبيرتادويس أو دوري أبطال أمريكا الجنوبية.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف البطولة وسيتم تصنيف الأندية الـ 32 المشاركة على 4 مستويات يضم كل مستوى 8 أندية .

وعقد اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اجتماعا موسعا مع الـ 32 ناديا المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد من أجل الترتيب والتعريف بكل شيء عن البطولة ونظام القرعة المرتقبة.

تصنيف الأندية المشاركة في المونديال قبل القرعة

التصنيف الأول: ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وفلامينجو وفلومينينسي وبالميراس البرازيلية وريفر بلايت الأرجنتيني.

التصنيف الثاني: تشيلسي وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وبنفيكا وبورتو وإنتر ميلان وبوكا جونيوز الأرجنتيني وبوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الثالث: يوفنتوس وريد بول سالزبورج، من أوروبا، والأهلي والوداد المغربي والهلال السعودي وأولسان هيواندي الكوري وباتشوكا وكلوب ليون من المكسيك.

التصنيف الرابع: صن داونز والترجي والعين الإماراتي ومونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي وإنتر ميامي الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وأوراوا ريد دايوندز الياباني.