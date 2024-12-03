نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 3- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن مواعيد مباريات الأندية الأوروبية في الدوريات الأوروبية تحديدا الدوري الإنجليزي والإسباني بالإضافة إلى مواعيد مباريات الأندية العربية في دوري أبطال آسيا يجانب مباريات كأس الخليج. تنقل مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني بجانب مباريات دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بينما تنقل مباريات كأس الخليج عبر قنوات دبي الرياضية الإماراتية والكأس القطرية والكويت الرياضية. ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات: * الدوري الإنجليزي:

- إيبسويتش تاون وكريستال بالاس الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ليستر سيتي وست هام يونايتد الساعة 10 وربع مساء بتوقيت مصر * دوري أبطال الخليج:

- النصر الإماراتي ودهوك العراقي الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- أهلي صنعاء اليمني وظفار العماني الساعة 7 مساء بتوقيت مصر * دوري أبطال آسيا: - باختاكور الأوزبكي والعين الإماراتي الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- الهلال السعودي والغرافة القطري الساعة 8 مساء بتوقيت مصر * الدوري الإسباني:

- برشلونة وريال مايوركا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر