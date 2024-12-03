تامر عبد الحميد: أشفقت على أحمد عيد بعد الخسارة أمام الزمالك وإيشو مشروع لاعب كبير

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أحمد جودة - القاهرة - قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق إن الأبيض قدم مباراة جيدة أمام غزل المحلة مؤكدًا إلى أن الحلول الفردية كانت على أعلى مستوى.

دونجا: طرد غزل المحلة أمام الزمالك اليوم صحيح

أضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" جماهير الزمالك والمحلة أفضل ما في المباراة اليوم ومشفق على أحمد عيد عبد الملك بسبب حالة الطرد في أول المباراة".

تابع:" طرد غزل المحلة أمام الزمالك اليوم صحيح مليون% وإيشو كان من الممكن أن يتعرض لإصابة خطيرة في تدخل يحيى زكريا".

وواصل:" إيشو مشروع لاعب كبير منذ تواجده في الناشئين ويمتلك إمكانيات كبيرة".

واختتم: "مباراة اليوم جيده جدًا للزمالك والحلول الفردية صنعت الفارق بشكل كبير مع الأبيض وهناك كوارث تحكيمية في مباريات الناشئين ولا بد من إعداد حكام على أعلى مستوى".