الرياضة

وكيل دغموم يكشف حقيقة الرحيل عن المصري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الرحمن زيتوني وكيل عبدالرحيم دغموم لاعب النادي المصري، حقيقة تفكير اللاعب في العروض المقدمه إليه للرحيل عن صفوف الفريق البروسعيدي خلال الفترة المقبلة.

وكيله: دغموم يرفض الحديث عن أي عروض

وقال عبد الرحمن زيتوني لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "دغموم كان مصاب لفترة طويلة وبدأ في الفترة الأخيرة يسترجع مستواه بشكل تدريجي".

وتابع:" رافضين تمامًا الحديث عن أي عروض ومركزين بشكل كبير جدًا مع النادي المصري في الفترة الحالية".

وأضاف:" إدارة النادي المصري فتحت خط المفاوضات مع دغموم للتجديد مع الفريق ونحن نرحب بذلك وبات الأمر قريبًا".

واختتم:" دغموم يشعر بالاستقرار مع المصري والانسجام مع زملائه بالفريق، وكذلك جماهير الفريق التي تدعمه باستمرار".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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