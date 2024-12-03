نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل دغموم يكشف حقيقة الرحيل عن المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الرحمن زيتوني وكيل عبدالرحيم دغموم لاعب النادي المصري، حقيقة تفكير اللاعب في العروض المقدمه إليه للرحيل عن صفوف الفريق البروسعيدي خلال الفترة المقبلة.
وكيله: دغموم يرفض الحديث عن أي عروض
وقال عبد الرحمن زيتوني لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "دغموم كان مصاب لفترة طويلة وبدأ في الفترة الأخيرة يسترجع مستواه بشكل تدريجي".
وتابع:" رافضين تمامًا الحديث عن أي عروض ومركزين بشكل كبير جدًا مع النادي المصري في الفترة الحالية".
وأضاف:" إدارة النادي المصري فتحت خط المفاوضات مع دغموم للتجديد مع الفريق ونحن نرحب بذلك وبات الأمر قريبًا".
واختتم:" دغموم يشعر بالاستقرار مع المصري والانسجام مع زملائه بالفريق، وكذلك جماهير الفريق التي تدعمه باستمرار".