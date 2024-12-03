منة شلبي تشكر تركي آل الشيخ على تجربة مسرحية شمس وقمر

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة شلبي عبر حسابها علي موقع انستجرام، صور من مسرحيتها الجديده التي تحمل اسم "شمس وقمر".

منة شلبي تشارك صور من مسرحية شمس وقمر

وعبرت منة شلبي عن سعادتها بأولى تجاربها المسرحية «شمس وقمر»، والتي انطلقت عروضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

منة شلبي تشكر تركي آل الشيخ عن تجربة مسرحية شمس وقمر

ووجهت منة شلبي رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، وعلقت قائلة: «كانت تجربة رائعة وفريدة من نوعها مع أشخاص مميزين للغاية، "شمس وعمار"، لا أستطيع أن أكون أكثر امتنانًا للجمهور الرائع والدعم الكبير من معالي المستشار تركي آل الشيخ».

أبطال مسرحية شمس وقمر

وضم العرض المسرحي شمس وقمر في بطولته بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، مصطفى البنا، وآخرين من النجوم، وهو من إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.

أحدث أعمال منة شلبي

ومن ناحية اخري، تواصل منة تصوير فيلم فرقة الموت مع أحمد عز وآسر ياسين، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، ويضم محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، وعصام عمر، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وايضا تشارك في فيلم هيبتا 2 الذي يجمعها بـ كريم فهمي ومحمد ممدوح، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي، ويحمل العمل عنوان المناظرة الأخيرة، والفيلم قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، شاركت في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.

آخر أعمال منة شلبي

وكان اخر اعمال منة شلبي هو فيلم الهوى سلطان في بطولته، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ودارت أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.