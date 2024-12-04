مخاطر إجراء الليزر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - مفهوم العلاج بالليزر

العلاج بالليزر هو تقنية طبية حديثة تُستخدم في مجموعة واسعة من الإجراءات التجميلية والعلاجية. يُعتبر الليزر وسيلة فعالة لاستهداف الأنسجة بدقة متناهية، مما يتيح لأطباء الجراحة التجميلية ومقدمي الرعاية الصحية تقديم علاجات تتراوح من إزالة الشعر إلى جراحة العين. لكن، على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها الليزر، هناك مجموعة من المخاطر المرتبطة به والتي يجب أن يكون الأفراد مدركين لها.

المخاطر والآثار الجانبية المحتملة لإجراء الليزر

على الرغم من الفعالية المثبتة لتعزيز المظهر أو تصحيح بعض الحالات الصحية، إلا أن علاج الليزر يأتي مع مجموعة من المخاطر والآثار الجانبية التي تختلف حسب نوع العلاج والمناطق المعالجة. ومن بين هذه المخاطر:

آثار الجلد والتهاباته

تهيج الجلد: يمكن أن يؤدي العلاج بالليزر إلى تهيج الجلد في المنطقة المعالجة. قد يشعر بعض الأفراد بحكة أو احمرار يستمر لعدة أيام بعد الإجراء.

الحروق: استخدام ليزر ذو طاقة مرتفعة قد يؤدي إلى حروق جلدية، خاصة إذا لم يتم تطبيق الجهاز بشكل صحيح.

الإصابة بالعدوى: بسبب الخدوش أو الجروح الطفيفة التي قد تحدث أثناء المعالجة، يمكن أن تكون هناك فرصة أكبر لحدوث العدوى إذا لم يتم الاعتناء بالجلد بشكل جيد بعد الجلسة.

تغيرات في لون البشرة

التصبغات: قد يحدث تغير مؤقت أو دائم في لون الجلد بعد العلاج. هذا يجعل البشرة أفتح أو أغمق في المنطقة المعالجة.

الندبات: في بعض الحالات النادرة، قد يؤدي الليزر إلى تشكيل ندبات دائمة، خاصة إذا كان الجلد حساسًا أو تم استخدام ليزر غير مناسب لنوع البشرة.

العينين وتأثيراتها

الإجراءات التي تجرى بالقرب من العينين تتطلب حماية خاصة لتفادي التعرض للأشعة، وإلا فإنها قد تسبب ضررًا للعيون. لذلك، حماية العينين أثناء العلاج أمر في غاية الأهمية.

المخاطر النفسية والاجتماعية

في بعض الأحيان، قد يواجه الأفراد توقعات غير واقعية حول النتائج المحتملة لعلاج الليزر. يمكن أن تؤدي هذه التوقعات إلى شعور بالإحباط إذا لم يتحقق ما كانوا يأملون فيه، مما يؤثر سلباً على الصحة النفسية والاجتماعية.

كيفية تقليل المخاطر المحتملة

لضمان الحصول على أفضل النتائج وتقليل المخاطر المرتبطة بعلاج الليزر، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

اختيار طبيب أو متخصص محترف وذو خبرة.

التأكد من أن الجهاز المستخدم معتمد وآمن للاستخدام البشري.

اتباع تعليمات العناية بالبشرة بعناية بعد كل جلسة.

مناقشة جميع الحالات الصحية الحالية والتاريخ الطبي مع المختص قبل بدء العلاج.

في الختام، بينما يمكن لعلاجات الليزر توفير حلول فعالة للعديد من المشكلات التجميلية والطبية، إلا أنه من المهم فهم المخاطر المرتبطة بها واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.