فوائد زيت الزيتون على معدة فارغة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - العوائد الصحية لزيت الزيتون عند تناوله صباحاً

زيت الزيتون يُعتبر من المكونات الأساسية في المطبخ المتوسطي، وهو معروف بفوائده الصحية العديدة. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن لتناوله على معدة فارغة صباحاً مجموعة من الفوائد الصحية التي قد تساعد في تحسين حياة الأفراد بشكل كبير. إليك بعض من هذه الفوائد:

تحسين صحة الجهاز الهضمي

زيت الزيتون يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي. عند تناول ملعقة من زيت الزيتون صباحاً، يمكن أن يساعد في تعزيز وظيفة الهضم وتليين الأمعاء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك وتسهيل حركة الأمعاء بفضل تأثيره الملين الطبيعي.

دعم صحة القلب

الغنى بالأحماض الدهنية غير المشبعة يجعل من زيت الزيتون خياراً صحياً للقلب. تناوله على معدة فارغة يمكن أن يُحسن مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL). هذا يُساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الجلد والشعر

النسبة العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات في زيت الزيتون تلعب دوراً مهماً في تحسين صحة الجلد والشعر. يمكن أن يعمل تناول زيت الزيتون صباحاً على تعزيز ترطيب الجلد ومنحه مظهراً أكثر إشراقاً، كما يساعد في تغذية فروة الرأس والشعر مما يعزز من قوته ولمعانه.

تعزيز قوة المناعة

زيت الزيتون غني بالعناصر الغذائية التي تدعم الجهاز المناعي، مثل فيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى. هذه العناصر تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقوية الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى بشكل أفضل.

كيف يمكن تناوله على معدة فارغة؟

ابدأ يومك بشرب كوب من الماء لتجنب الجفاف.

تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون النقي.

يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون لتحسين الطعم وزيادة الفوائد الهضمية.

انتظر من 15 إلى 30 دقيقة قبل تناول وجبة الإفطار لتعزيز فعالية الزيت.

تناول زيت الزيتون على معدة فارغة يمكن أن يكون إضافة قيمة لروتينك اليومي، والتمتع بفوائده الصحية المتعددة يستحق التجربة. لكن من المهم أيضاً مراعاة الكمية وعدم الإفراط في تناوله، والتأكد من شراء زيت الزيتون البكر النقي للحصول على أفضل النتائج.