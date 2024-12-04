ما هو مصدر “الغيرة الأزلية” بين الرجال والنساء؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - كشفت دراسة حديثة من جامعة أوسترافا أن الغيرة بين الجنسين قد تكون أعمق مما يبدو، حيث تعكس ضغوطًا اجتماعية أعمق وحساسية تجاه الأدوار المفروضة علينا.

النساء يشعرن بالغيرة من حياة الرجال البسيطة

تشير الدراسة إلى أن النساء يشعرن بالغيرة من “حياة الرجال الأقل تعقيدًا”، التي تبدو كإعلان دائم عن الحرية والراحة. وقد تساءلت إحدى النساء بصوت عالٍ: “كيف يمكن للرجال أن يناموا بهذه السهولة وكأن ضميرهم في إجازة دائمة؟”

كما أثارت النساء قضية ازدواجية المعايير، حيث يتمتع الرجال بحرية ارتداء نفس الجينز لسنوات دون أن يُقال لهم: “ألا تملك شيئًا جديدًا؟”، بينما يُتوقع من النساء أن يظهرن وكأنهن خرجن للتو من صفحات المجلات، حتى لو كان ذلك لمجرد شراء الخبز.

ولا يمكن تجاهل العقبات المهنية، حيث عبّرت النساء عن إحباطهن من فجوة الرواتب، مشيرات إلى أن الرجال غالبًا ما يحصلون على “رواتب أعلى”، وربما مكافآت إضافية لمجرد ارتداء ربطة عنق بشكل مرتب.

الرجال يغارون من حرية التعبير العاطفي لدى النساء

من جهة أخرى، عبّر الرجال عن غيرة واضحة من قدرة النساء على البكاء علنًا دون أن يُنظر إليهن بشكل سلبي.