الخطيب: الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتيسير حركة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءًا موسعًا مع عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، حيث ناقش الاجتماع سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية ودعم استثماراتهم في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار حرص الحكومة على توسيع القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وتخفيف الأعباء والرسوم المالية التي تمثل عبئا على المستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

ونوه إلى تطلع مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار.

وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، لاسيما في ظل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحسين تنافسية مصر لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والوضوح، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية، والتي من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الصناعة المحلية وحمايتها وزيادة قدرتها التنافسية.

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ولفت الخطيب إلى أن صندوق مصر السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول والكيانات المملوكة للدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، من خلال إعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد منها.

وأكد أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة، لكونه يتمتع بإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، وسوق استهلاكي كبير، وتوافر الطاقة والأراضي الصناعية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، بأجور تنافسية.

جاء اللقاء بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ومحمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، ووليد القيار نائب رئيس لجنة الاستيراد والجمارك.