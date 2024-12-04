وزير الخارجية: تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - دوت الخليج_ استقبل دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاربعاء، بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIM Bank).

وأشاد عبدالعاطي، بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما ثمن دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وشدد وزير الخارجية، على الحرص المصري على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلاً عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة وإيلاء قدر أكبر من التركيز على مسألة حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية القارية 2063

وأشار عبد العاطي إلى الأولوية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتيرة تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، في ضوء رئاسة الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “أودا-نيباد”، بهدف تحقيق أهداف التنمية القارية.

وأكد عبدالعاطي حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لمحورية هذه الاتفاقية في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية.